بعد صراع مع المرض .. صحة المنوفية تنعى طبيبة شابة

شهدت قرية طنبدي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وفاة طبيبة أسنان شابة عقب صراع مع المرض وهي الدكتورة غادة جميل سرور.

فيما أصدرت مديرية الصحة في محافظة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيبة الراحلة جاء كالآتي " بسم الله الرحمن الرحيم.. «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

​ينعى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى: ​الزميلة الطبيبة غادة جمال سرور طبيبة الأسنان بوحدة الراهب ​والتي وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يتقبلها قبولاً حسناً، ويلهم أسرتها الكريمة وزملائها الصبر والسلوان.