حاول الصلح بينه وبين والدته.. مصرع أستاذ جامعي على يد شاب في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية بمم بمركز تلا عقب مصرع دكتور جامعي علي يد شاب طعنه بسلاح أبيض ثم طعن نفسه.

وفوجئ الأهالي بقيام شاب بطعن الدكتور لطفي كيلاني مرعي، الأستاذ بكلية البترول والتعدين جامعة السويس.

وبعد ذلك قام الشاب بطعن نفسه محاولا التخلص من حياته وتم نقله إلي المستشفي.

وأكد الأهالي أن الدكتور لطفي مرعي معروف بين الأهالي بحب الخير حيث كان مسئولا عن بيت المال في القرية.

وأوضح الأهالي أن المجني عليه حاول الصلح بين المتهم ووالدته بسبب خلاف بينهما وبعد محاولة الصلح حضر المتهم إلى منزل المجني عليه وتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة بطعنة نافذة في البطن.

وأوضح الأهالي أن المتهم حاول التخلص من حياته بعد ذلك حيث قام بطعن نفسه بالمطواة.

وتم نقل جثمان الدكتور الجامعي إلي المستشفي لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الحزن بين الجميع.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع دكتور جامعي علي يد شاب في قرية بمم.

بالانتقال تبين مصرع الدكتور لطفي مرعي علي يد شاب بسلاح أبيض وفشلت محاولات إنقاذه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع حيث اكد الأهالي أن الدكتور لطفي مرعي لقب برجل الخير ولن يعوض أحد مكانه وكان دائم الحرص علي مساعدة الأهالي وكان يساهم في العديد من الأعمال الخيرية لأهل قريته.

وتنتظر أسرة الطبيب استلام جثمانه لتشييعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.