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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته الدورية ويكلف بالفحص الفوري والحلول الجادة للشكاوى

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءاته الدورية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث وجه محافظ المنوفية مدير المتابعة الهندسية بالديوان العام ببحث شكوى مواطن بناحية كفر مناوهلة بالباجور يلتمس فحص ومراجعة طلب التصالح على مخالفات البناء الخاص به والمعاينة على الطبيعة ، مع إيقاف أى قرار يتعلق بهذا الشأن لحين إنتهاء اللجنة من أعمال البحث والدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وكذا شكوى مواطن بناحية منوف يلتمس تسريع إجراءات نهو ملف التصالح الخاص به. 

كما وجه محافظ المنوفية إدارة التسكين بديوان عام المحافظة ببحث إمكانية توفير وحدة سكنية ضمن مشروع  الإسكان الاقتصادي لحالة بناحية حي غرب شبين الكوم مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية  ، وتأكيداً علي التواصل الدائم والفعال مع الأسر الأولي بالرعاية.

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالفحص الفورى لشكوى مواطن بناحية ساحل الجوابر بالشهداء بشأن الوقوف على طبيعة قطعة أرض املاك الدولة من عدمه وإتخاذ الإجراءات القانونية  المنظمة لهذا الشأن.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

محافظة المنوفية لقاء المواطنين المنوفية مساعدات شكاوي المواطنين

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