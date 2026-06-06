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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمع كلمة كريمة |سؤال محير بإمتحان عربي الإعدادية بالمنوفية.. ومعلم يكشف إجابته

جمع كلمة كريمة
جمع كلمة كريمة
ياسمين بدوي

جمع كلمة كريمة .. سؤال حير طلاب الصف الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية اليوم ، أثناء آداء امتحان اللغة العربية

حيث طلب واضع امتحان اللغة العربية من طلاب الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية ، جمع كلمة كريمة ، و وضع لهم أربعة اختيارات هي ( كرائم - كرام - كرماء - أكارم )

وجاءت كلمة كريمة في نص خلال كريمة ، الذي يقول :

إني لتطربني الخلال كريمة            طرب الغريب بأوبة وتلاق

 إجابة سؤال جمع كلمة كريمة

ومن جانبه حسم فرج عادل معلم اللغة العربية الجدل ، حول إجابة سؤال جمع كلمة كريمة الذي حير الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية

حيث أكد معلم اللغة العربية فرج عادل : أن  إجابة سؤال جمع كلمة كريمة الذي حير الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية هي كرائم

امتحان اللغة العربية 2026

جدير بالذكر أنه ، في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقليوبية، جاء سؤال عن جمع الإنسان وجاءت الاختيارات ( الإنس - النساء - الأناسي - النسيان) ، وأفاد معلمي اللغة العربية بأن الإجابة الصحيحة الأناسي

كما جاء في امتحان عربي الإعدادية بالقليوبية سؤال عن معنى يتميز وجاءت الاختيارات كالتالي ( ينفرد - يعتمد - يندرج - ينتشر) ، وأفاد معلمي اللغة العربية بأن الإجابة الصحيحة ينفرد

وفي نفس امتحاني عربي الشهادة الإعدادية  بالقليوبية و كفر الشيخ جاء سؤال عن مضاد آخاه وجاءت الاختيارات في امتحان القليوبية : ( رافقه - عاداه - وافقه - قاتله ) ، بينما جاءت الاختيارات في امتحان كفر الشيخ ( خذله - عاقبه - عاداه - أضله)

وفي امتحان عربي الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا ، جاء سؤال عن جمع عود وجاءت الاختيارات كالتالي ( أعياد - عوائد - أعواد )، كما جاء سؤال عن جمع كلمة الحي وجاءت الاختيارت كالتالي (الحياة - الحيات - الأحياء ) ، وجاء سؤال عن مرادف يجحد وجاءت الاختيارات كالتالي ( يعترف - ينكر - يظلم)

وفي امتحان عربي الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ، جاء سؤال عن معنى كلمة شذا وجاءت الاختيارات كالتالي ( الرائحة النتنة - الظل الثقيل - الهواء العليل )

و في امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة ، جاء سؤال عن معنى الطوية وجاءت الاختيارات كالتالي ( الضمير - السيرة - العشرة - الخلق )، وجاء سؤال عن مضاد شقى وجاءت الاختيارات كالتالي ( سعد - هدي - كسب - ملك ) ، وجاء سؤال عن معنى خلق ( إيجاد - تطوير - إحلال - تبديل) ، وجمع عائد (أعواد - عيادات -- عوائد - أعياد ) ، ومعنى استرعى ( أعتى - لفت - حفظ - أنهى )

وفي امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ 

جمع كلمة كريمة كريمة كلمة كريمة المنوفية الشهادة الإعدادية 2026

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