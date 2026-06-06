جمع كلمة كريمة |سؤال محير بإمتحان عربي الإعدادية بالمنوفية.. ومعلم يكشف إجابته

جمع كلمة كريمة .. سؤال حير طلاب الصف الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية اليوم ، أثناء آداء امتحان اللغة العربية

حيث طلب واضع امتحان اللغة العربية من طلاب الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية ، جمع كلمة كريمة ، و وضع لهم أربعة اختيارات هي ( كرائم - كرام - كرماء - أكارم )

وجاءت كلمة كريمة في نص خلال كريمة ، الذي يقول :

إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاق

إجابة سؤال جمع كلمة كريمة

ومن جانبه حسم فرج عادل معلم اللغة العربية الجدل ، حول إجابة سؤال جمع كلمة كريمة الذي حير الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية

حيث أكد معلم اللغة العربية فرج عادل : أن إجابة سؤال جمع كلمة كريمة الذي حير الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة المنوفية هي كرائم

امتحان اللغة العربية 2026

جدير بالذكر أنه ، في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقليوبية، جاء سؤال عن جمع الإنسان وجاءت الاختيارات ( الإنس - النساء - الأناسي - النسيان) ، وأفاد معلمي اللغة العربية بأن الإجابة الصحيحة الأناسي

كما جاء في امتحان عربي الإعدادية بالقليوبية سؤال عن معنى يتميز وجاءت الاختيارات كالتالي ( ينفرد - يعتمد - يندرج - ينتشر) ، وأفاد معلمي اللغة العربية بأن الإجابة الصحيحة ينفرد

وفي نفس امتحاني عربي الشهادة الإعدادية بالقليوبية و كفر الشيخ جاء سؤال عن مضاد آخاه وجاءت الاختيارات في امتحان القليوبية : ( رافقه - عاداه - وافقه - قاتله ) ، بينما جاءت الاختيارات في امتحان كفر الشيخ ( خذله - عاقبه - عاداه - أضله)

وفي امتحان عربي الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا ، جاء سؤال عن جمع عود وجاءت الاختيارات كالتالي ( أعياد - عوائد - أعواد )، كما جاء سؤال عن جمع كلمة الحي وجاءت الاختيارت كالتالي (الحياة - الحيات - الأحياء ) ، وجاء سؤال عن مرادف يجحد وجاءت الاختيارات كالتالي ( يعترف - ينكر - يظلم)

وفي امتحان عربي الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج ، جاء سؤال عن معنى كلمة شذا وجاءت الاختيارات كالتالي ( الرائحة النتنة - الظل الثقيل - الهواء العليل )

و في امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة ، جاء سؤال عن معنى الطوية وجاءت الاختيارات كالتالي ( الضمير - السيرة - العشرة - الخلق )، وجاء سؤال عن مضاد شقى وجاءت الاختيارات كالتالي ( سعد - هدي - كسب - ملك ) ، وجاء سؤال عن معنى خلق ( إيجاد - تطوير - إحلال - تبديل) ، وجمع عائد (أعواد - عيادات -- عوائد - أعياد ) ، ومعنى استرعى ( أعتى - لفت - حفظ - أنهى )

وفي امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ