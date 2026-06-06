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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بجروبات الغش بتليجرام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

شهدت جروبات الغش على تليجرام ، تداولا لـ إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي امتحنها اليوم الطلاب في جميع المحافظات 

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع الاسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، وتتتبع غرف عمليات وزارة التربية والتعليم ، وكذلك غرف عمليات الإدارات والمديريات التعليمية الصور المتداولة على جروبات الغش بتليجرام ، للتأكد منها وتحديد هوية ناشرها لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
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