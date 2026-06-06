تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بجروبات الغش بتليجرام

شهدت جروبات الغش على تليجرام ، تداولا لـ إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي امتحنها اليوم الطلاب في جميع المحافظات

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع الاسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، وتتتبع غرف عمليات وزارة التربية والتعليم ، وكذلك غرف عمليات الإدارات والمديريات التعليمية الصور المتداولة على جروبات الغش بتليجرام ، للتأكد منها وتحديد هوية ناشرها لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :