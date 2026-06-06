قرارات أول يوم في امتحانات الشهادات.. مواصلات مجانية بالوادي الجديد..إحالة مديري إدارة ومدرسة للتحقيق بالمنوفية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق بالقليوبية

في اليوم اللاول لانطلاق مارثون امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية الازهرية والدبلومات ،يتم متابعة سير اللجان الامتحانية في كل المحافظات لتذليل العقبات امام الطلاب وضبط سير الامتحانات وضبط اية مخالفات داخل وخارج اللجان الامتحانية..

استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وإحالة المراقب الأول للتحقيق، وذلك على خلفية ضبط طالب قام بتصوير وتداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل ووسائل الغش الإلكتروني.



وكشفت المتابعة أن الطالب تمكن من تصوير ورقة الامتحان بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة، قبل تداولها إلكترونيًا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة بمديرية التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال الواقعة.



وأكدت المديرية استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتسببين، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

احالة مديري إدارة تعليمية ومدرسة للتحقيق بالمنوفية

أجرى صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة تفقدية في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة ، وخلال متابعته الميدانية المفاجئة ، أحال المحافظ مدير الادارة التعليمية ببركة السبع ومدير مدرسة محمد عمرو البدري الإعدادية بنات للتحقيق لسوء الحالة العامة للنظافة وعدم الجاهزية الكاملة لأداء الامتحانات بالشكل الأمثل ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة المرور على عدد من لجان الامتحانات بمدارس ، محمد عمرو البدري الإعدادية بنات والتي تضم 468 طالبة ، بـ 24 لجنة ، طوخ طنبشا الإعدادية المشتركة بـ 11 لجنة و 216 طالب وطالبة ، محيي الجرواني الاعدادية بـ 10 لجان ولجنة منازل بـ 206 طالب ، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية.

كما تم تفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بركة السبع الإعدادي ، بإجمالي 149 طالب بالقسم العلمي يؤدون إمتحان مادة القرءان الكريم ، وحرص محافظ المنوفية على متابعة انتظام اللجان والتأكد من توفير المناخ الملائم لسير الامتحانات والالتزام بالضوابط والتوجيهات المنظمة لذلك حرصاً على مصلحة أبنائه الطلاب .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والرصد الفوري لأية معوقات بما لا يعرقل المنظومة التعليمية طوال فترة انعقاد الامتحانات ، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 413 لجنة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة ، موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألف و 878 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و 555 ( رئيس لجنة ، مراقب أول ، مراقب ، ملاحظ ، إداري ) بجميع لجان الإدارات ، وتجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و 767 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية .

وسيلة انتقال مجانية لطلاب الشهادة الأزهرية بباريس طوال الامتحانات بالوادي الجديد

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الشهادة الأزهرية بمركز باريس، وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة .

وفي هذا الإطار، وبناءً على تعليمات رئيس مركز ومدينة باريس، علي نجاح، تم تخصيص الميني باص التابع للوحدة المحلية لنقل طلاب وطالبات الشهادة الأزهرية بالمجان طوال فترة الامتحانات، ذهابًا وإيابًا، وذلك لخدمة الطلاب القادمين من قرية جدة والقرى الواقعة على خط السير حتى مدينة باريس، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وضمان وصول الطلاب إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة.

كما جرى توفير مبردات المياه داخل لجان الامتحانات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتوفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات، في إطار الحرص على سلامتهم وراحتهم خلال هذه الفترة المهمة.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تتابع بشكل مستمر سير الإمتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتوفير بيئة امتحانية مناسبة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الوادي الجديد بالعملية التعليمية، وحرصها على دعم أبنائها الطلاب وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم خلال موسم الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي أولى امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.