لضمان جاهزية الطوارئ.. وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفى تلا المركزي بجولة تفقدية

تفقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى تلا المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.​

​شملت جولة وكيل الوزارة التي رافقه خلالها الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، حيث حرص على التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية، واطمأن على تفعيل بروتوكولات الاستقبال السريع للحالات الحرجة والطارئة.

وفي ​متابعة ميدانية لكافة الأقسام ​، لم تقتصر الجولة على أقسام الطوارئ فقط، بل امتدت لتشمل مختلف أقسام المستشفى الداخلية؛ بهدف ​متابعة انتظام سير العمل والانضباط الإداري للأطقم الطبية والتمريضية حيث وجه بتحويل المتغيبين للتحقيق في الشئون القانونية بالمديرية.

كما تابع العمل بمطبخ المستشفى والوجبات المقدمة للمرضى.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من العمل في تطوير العيادات الخارجية

وفي ختام جولته التفقدية، عقد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً ضم مدير المستشفى، ونوابه، ورئيسة هيئة التمريض، بالإضافة إلى المدير المالي والإداري؛ وذلك لمناقشة خطة عاجلة لتحسين معدلات الأداء وتطوير منظومة العمل الداخلي.

​وقد تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية أبرزها: ​رفع كفاءة المؤشرات العلاجية. والعمل على وضع آليات محددة لتسريع وتيرة تقديم الخدمة الطبية وتحسين مؤشرات الأداء بالأقسام المختلفة٫ ​التنسيق الإداري والمالي وذلك لتذليل أي عقبات مالية أو إدارية قد تعوق سير العمل، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة٫ ​تطوير الأداء التمريضي و تعزيز دور هيئة التمريض في تقديم الرعاية والمتابعة المستمرة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة.

​وشدد الدكتور عمرو مصطفى في نهاية الاجتماع على أن تقييم قيادات المستشفى سيعتمد بشكل أساسي على مدى تحقيق طفرة ملموسة في مستوى رضا المواطنين وتطوير الخدمات الطبية خلال الفترة المقبلة.

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