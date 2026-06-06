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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مديري إدارة تعليمية ومدرسة للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى صباح اليوم اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية جولة تفقدية  في أولى أيام  امتحانات الفصل الدراسي الثاني  للشهادة الإعدادية العامة  ، وخلال متابعته الميدانية المفاجئة ، أحال المحافظ مدير الادارة التعليمية ببركة السبع ومدير مدرسة محمد عمرو البدري الإعدادية بنات للتحقيق لسوء الحالة العامة للنظافة وعدم الجاهزية الكاملة لأداء الامتحانات بالشكل الأمثل ،  وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة المرور على عدد من  لجان الامتحانات بمدارس ،  محمد عمرو البدري الإعدادية بنات والتي تضم 468 طالبة ، بـ 24 لجنة ، طوخ طنبشا الإعدادية المشتركة  بـ 11 لجنة و 216  طالب وطالبة ، محيي الجرواني الاعدادية بـ 10 لجان ولجنة منازل بـ 206 طالب ، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية. 

 كما تم تفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بركة السبع الإعدادي ، بإجمالي 149 طالب  بالقسم العلمي يؤدون إمتحان مادة القرءان الكريم ،  وحرص محافظ المنوفية  على متابعة انتظام اللجان والتأكد من توفير المناخ الملائم لسير الامتحانات والالتزام بالضوابط والتوجيهات المنظمة لذلك حرصاً على مصلحة أبنائه الطلاب .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والرصد الفوري لأية معوقات بما لا يعرقل المنظومة التعليمية طوال فترة انعقاد الامتحانات ، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 413 لجنة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة ، موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألف و 878 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و 555 ( رئيس لجنة ، مراقب أول ، مراقب ، ملاحظ ، إداري ) بجميع لجان الإدارات ، وتجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و 767 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية .

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