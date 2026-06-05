تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد شقيقه في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية أم صالح بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان شاب قُـ تل على يد شقيقه.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد القرية وسط حالة من الحزن وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع شاب بقرية أم صالح عقب توجيه طعنات نافذة له.

بالانتقال تبين مقتل “ أ. أ” 38 سنة بسلاح أبيض وتشير التحريات الأولية إلي نشوب مشادة بين المتهم وشقيقه الأكبر “ع.ا ” 40 سنة قام على أثرها المتهم بطعن شقيقه.

وأكد أهالي القرية، أن المتهم متزوج ويعمل خارج البلاد وعاد منذ فترة ويمر بحالة نفسية غير مستقرة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع وتم التحفظ على المتهم لمتابعة تفاصيل الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.