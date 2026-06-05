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مدير تعليم المنوفية: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم المنوفية: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
مروة فاضل

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والمقرر بدءها غداً السبت 6 يونيو 2026،  لاستقبال الطلاب داخل اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن المديرية استعدت بشكل كامل لبدء الامتحانات، حيث تم الانتهاء من تجهيز 413 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألفاً و878 طالباً وطالبة، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة ومنظمة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع قيادات التعليم ورؤساء اللجان بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية اللجان والتأكد من تنفيذ جميع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشيراً إلى مشاركة 14 ألفاً و555 عضواً ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وإداريين للإشراف على سير الامتحانات.

وأضاف أن هناك متابعات ميدانية مستمرة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية لتذليل أي عقبات قد تواجه العمل داخل اللجان، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، بما يحقق الانضباط ويوفر المناخ الملائم للطلاب.

واكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حرصها على خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يعكس الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم

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