قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد منتصر: ثقافة اليقين المطلق وراء انجذاب البعض إلى الدجل والخرافة
العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس
مراقبة إنتاج وتصدير البطاطس| فحص 970 ألف طن ورفع كفاءة نظم المتابعة بالأقمار الصناعية
الطقس غدًا.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى تصل 43 درجة
تعليق حاسم من ترامب بشأن مقترح زيلينسكي للقاء بوتين
دعاء ليلة الامتحان.. ردده بيقين حتى يطمئن قلبك
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة
أوراق هذا النبات تحميك من أخطر الأمراض
منافس مصر .. إيران تهزم مالي بثنائية نظيفة في بروفة المونديال الأخيرة
زيلينسكي في موسكو .. تحول مفاجئ من روسيا بشأن الرئيس الأوكراني
مفاجأة مثيرة عن نفقات إقامة منتخب مصر فى أمريكا لمواجهة البرازيل
معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امتدت لساعات .. مياه المنوفية تنهى إصلاح عطل خط 500 مللي

إصلاح العطل
إصلاح العطل
مروة فاضل

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن الانتهاء من إصلاح عطل بخط مياه  500 ملليGRP  وبقطر 20 بوصة بشارع المقابر بميت خاقان بحي شرق شبين الكوم وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة  . 

وأضاف، تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة فور الإبلاغ عن العطل، حيث جرى التعامل السريع مع المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإتمام أعمال الإصلاح بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، بما يضمن انتظام ضخ المياه للمواطنين وعدم تأثر الخدمة .

وأوضح ، أن الشركة تسعي إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والمهندس مصطفي الشيمي القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة ، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الأعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء .

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية إصلاح عطل شركة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

مسجد

هل يجوز الصلاة في مسجد منزل لغير المسلمين؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعين عبد المتعال موسى رئيسا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

العمل

ما حكم تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد