امتدت لساعات .. مياه المنوفية تنهى إصلاح عطل خط 500 مللي

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن الانتهاء من إصلاح عطل بخط مياه 500 ملليGRP وبقطر 20 بوصة بشارع المقابر بميت خاقان بحي شرق شبين الكوم وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة .

وأضاف، تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة فور الإبلاغ عن العطل، حيث جرى التعامل السريع مع المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإتمام أعمال الإصلاح بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، بما يضمن انتظام ضخ المياه للمواطنين وعدم تأثر الخدمة .

وأوضح ، أن الشركة تسعي إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والمهندس مصطفي الشيمي القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة ، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الأعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء .