جهود مكثفة لمديرية الزراعة بالمنوفية في متابعة زراعة الحقول الإرشادية والمحاصيل الصيفية

تواصل مديرية الزراعة بالمنوفية حملاتها وجولاتها الميدانية لمتابعة زراعة الحقول الإرشادية والمحاصيل الصيفية وتقديم كافة سبل الدعم الإرشادي والفني للمزارعين ، لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية وتحقيق الصالح العام

شملت المتابعات الميدانية ما يلي: في مركز منوف: متابعة زراعة محصول الذرة الشامية ، بالإضافة إلى الإشراف على زراعة الحقول الإرشادية وتطبيق برامج التوعية لضمان جودة المحصول.

وفي مركزي قويسنا وبركة السبع : جولات تفقدية لمتابعة زراعة محاصيل الذرة الشامية والقطن ، وتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين.

وفي مركز الشهداء: متابعة زراعة محاصيل الذرة الشامية والقطن لرصد أي معوقات أمام المزارعين.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بإستمرار المتابعات الميدانية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمزارعين والنهوض بقطاع الزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والصالح العام.