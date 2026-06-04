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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح نادر بمستشفيات جامعة المنوفية .. غلق ثقب بالقلب لمريضتين دون جراحة

فريق العمل
فريق العمل
مروة فاضل

 شهد الدكتور محمد فهمي النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، نجاح وحدة القسطرة القلبية لعلاج العيوب الخلقية بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة المنوفية في إجراء حالتين دقيقتين لغلق ثقب بين الأذينين عن طريق القسطرة القلبية لمريضتين.

وصرح عميد الكلية بأن التدخل الطبي للحالة الأولى كان لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا، كانت تعاني من نهجان مستمر أثر على قدرتها على ممارسة أنشطتها اليومية بصورة طبيعية، فيما كانت الحالة الثانية لمريضة تبلغ من العمر 40 عامًا تعاني من تسارع متكرر في ضربات القلب مصحوبًا بنهجان. وبإجراء الفحوصات الطبية والإكلينيكية اللازمة، والأشعة التخصصية، وفحوصات الموجات فوق الصوتية على القلب، تبين إصابة الحالتين بثقب بين الأذينين يستدعي التدخل العلاجي.

وعقب استكمال جميع الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، ومراجعة نتائج الفحوصات من قبل الفريق الطبي المتخصص، تقرر إجراء غلق لثقب بين الأذينين باستخدام جهاز (ASD Device Occluder)، حيث تم تنفيذ التدخلين بنجاح داخل وحدة القسطرة القلبية لعلاج العيوب الخلقية، دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، مع التأكد من نجاح الغلق واستقرار الحالة الصحية للمريضتين عقب الإجراء.

وأكد عميد الكلية أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات جامعة المنوفية في تقديم الخدمات الطبية التخصصية، مشيرًا إلى حرص إدارة المستشفيات الجامعية على دعم الكوادر الطبية وتوفير أحدث التقنيات العلاجية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة وآمنة للمرضى داخل المحافظة.

وأضاف أن إجراء مثل هذه التدخلات الدقيقة داخل مستشفيات جامعة المنوفية يعكس ما تشهده المنظومة الطبية من تطور مستمر في الإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية، مؤكدًا أن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل بشكل متواصل على دعم الوحدات التخصصية وتوفير احتياجاتها، بما يمكنها من تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أحدث المعايير الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صبري عمار، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن نجاح هذه الحالات يؤكد قدرة المستشفيات الجامعية على التعامل مع العديد من الحالات المتخصصة التي كانت تتطلب في السابق التحويل إلى مراكز طبية خارج المحافظة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، وتقديم الخدمة الطبية المتقدمة بالقرب من محل إقامتهم.

وضم الفريق الطبي المشارك كلًا من: الدكتورة رغدة الشيخ، والدكتور محمود كامل، والدكتورة سوزي لاشين، والدكتور محمد فوزي، والدكتور محمد عبد الكريم.

كما ضم فريق التمريض: محمد نبيل، وحنان جلال، وأميرة علي، ودعاء رجب، وسعيد الحاج، فني القسطرة.

جامعة المنوفية كلية الطب مستشفيات جامعة المنوفية المنوفية عمليات

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