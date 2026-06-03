تعليم المنوفية: امتحانات الشهادة الإعدادية بوكلت من التقييمات و4 نماذج للامتحان الواحد

تستعد محافظة المنوفية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 يونيو 2026 وسط إجراءات مشددة واستعدادات مكثفة.

قال هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة ، حيث تم تجهيز 413 لجنة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألف و 878 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و 555 ( رئيس لجنة ، مراقب أول ، مراقب ، ملاحظ ، إداري ) بجميع لجان الإدارات ، مشيراً أنه تم تجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و 767 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية.

وشدد وكيل تعليم المنوفية، على أنه غير مسموح باصطحاب الهاتف المحمول وغير مسموح بالتأخر عن اللجنة.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات متاحة طول الامتحانات لتلقي شكاوي الطلاب واولياء الأمور ، والامتحانات بوكلت 4 نماذج من الامتحان الواحد والامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن امتحانات التقييم.

وأشار، إلي أن كنترول منوف تم الغاءه وهناك كنترول واحد بتصحيحين واحد في الباجور وواحد في شبين، مؤكدا أن هناك توجه إن يكون أكثر من كنترول في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.