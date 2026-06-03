قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يقترح القيام بمهمة بحرية لتطهير مضيق هرمز من الألغام
رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,945 والإصابات إلى 173,011 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
عدوان وحشي وانتهاك صارخ.. السعودية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين
وزير الدفاع الكويتي يتفقد المصابين جراء استهداف منشآت مدنية وحيوية فجر اليوم
انخفاضات تضرب السلع الأساسية اليوم.. تراجع أسعار الأرز والدقيق والزيوت
الصحة تكشف عدد الحالات التي تتلقى الرعاية بالمستشفيات السعودية
قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان
الطيران المدني الكويتي يعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب (T4)
سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاحا نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. إحالة مدير مستشفى السادات المركزي للتحقيق و75 من العاملين

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ،  مستشفي السادات المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وقرر إحالة المدير الاداري للتحقيق لضعف الإشراف العام ، كما تم إحالة 75 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم  عن العمل بدون أذن رسمي وعدم الالتزام بمواعيد الحضور المقررة ، جاء ذلك استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة للمنشآت الخدمية ذات الاثر المباشر للمواطنين. 

وخلال جولته ، تفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام الطبية شملت الاستقبال ، غرفة الأمصال ، السونار ، الأشعة ، الأطفال ، الباطنة ، جراحة الأطفال ، معمل الدم ، الحالات الحرجة ، العناية المركزة ، عناية الأطفال ، قسم الحضانات ، مخزن أدوية التأمين والاقتصاد ،  المطبخ ) ، كما تفقد المحافظ مبادرة تشخيص العلاج الطبي عن بعد واستمع لشرح مفصل عن ألية عمل المبادرة والخدمات المستهدفة ، وأجري حواراً مع عدد من الحالات للاطمئنان علي حالتهم الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ،  واستفسر  المحافظ عن حجم التردد اليومي وموقف الأجهزة المعطلة موجهاً بإعداد تقرير مفصل بها للبدء في اتخاذ إجراءات فورية لصيانتها ودخولها الخدمة الطبية أمام المواطنين بالإضافة  إلى عرض شامل لكافة الاجهزة ومدى كفاءتها التشغيلية  وأهم الاحتياجات والمتطلبات الفعلية للمستشفى وبحث سبل توفيرها وتذليل المعوقات لضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

كما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل  بمركز طب الأسرة بكفر داوود ، حيث تفقد عيادات ( طب الأسرة ، المبادرات  ، نفقة الدولة  ، الطوارئ ، التطعيمات ) ، واستفسر  عن خطة تنظيم العمل ونوعية الخدمات بمختلف التخصصات وتوزيع المهام والقوة البشرية ونسب المترددين للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار المتابعات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع ، ومشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي ، مشيراً إلي أن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع.

محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية مستشفى السادات السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة الصناعات الغذائية: خفض الفاقد الغذائي أولوية اقتصادية وفرصة استثمارية بـ500 مليون دولار

جانب من اللقاء

وزير التخطيط يبحث مع منظمة (OECD) إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

إتاحة الاستعلام عن نتائج اختبارات المتقدمين لشغل وظائف بوزارة النقل

بالصور

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد