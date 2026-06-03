المنوفية.. إحالة مدير مستشفى السادات المركزي للتحقيق و75 من العاملين

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مستشفي السادات المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وقرر إحالة المدير الاداري للتحقيق لضعف الإشراف العام ، كما تم إحالة 75 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون أذن رسمي وعدم الالتزام بمواعيد الحضور المقررة ، جاء ذلك استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة للمنشآت الخدمية ذات الاثر المباشر للمواطنين.

وخلال جولته ، تفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام الطبية شملت الاستقبال ، غرفة الأمصال ، السونار ، الأشعة ، الأطفال ، الباطنة ، جراحة الأطفال ، معمل الدم ، الحالات الحرجة ، العناية المركزة ، عناية الأطفال ، قسم الحضانات ، مخزن أدوية التأمين والاقتصاد ، المطبخ ) ، كما تفقد المحافظ مبادرة تشخيص العلاج الطبي عن بعد واستمع لشرح مفصل عن ألية عمل المبادرة والخدمات المستهدفة ، وأجري حواراً مع عدد من الحالات للاطمئنان علي حالتهم الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، واستفسر المحافظ عن حجم التردد اليومي وموقف الأجهزة المعطلة موجهاً بإعداد تقرير مفصل بها للبدء في اتخاذ إجراءات فورية لصيانتها ودخولها الخدمة الطبية أمام المواطنين بالإضافة إلى عرض شامل لكافة الاجهزة ومدى كفاءتها التشغيلية وأهم الاحتياجات والمتطلبات الفعلية للمستشفى وبحث سبل توفيرها وتذليل المعوقات لضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

كما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمركز طب الأسرة بكفر داوود ، حيث تفقد عيادات ( طب الأسرة ، المبادرات ، نفقة الدولة ، الطوارئ ، التطعيمات ) ، واستفسر عن خطة تنظيم العمل ونوعية الخدمات بمختلف التخصصات وتوزيع المهام والقوة البشرية ونسب المترددين للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار المتابعات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع ، ومشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي ، مشيراً إلي أن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع.