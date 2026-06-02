في بداية التحلل.. العثور على جثمان مسن متوفي داخل شقته بالمنوفية

عثر أهالي قرية شبشير بمركز منوف في محافظة المنوفية علي جثمان مسن في بداية حالة التحلل وذلك بعد يومين من انقطاع أخباره.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف بعثور الأهالي علي جثمان مسن في بداية التحلل داخل شقته.

وبالانتقال تبين أن المسن في بداية العقد السادس من عمره يبلغ من العمر 58 سنة ويقيم بمفرده في الشقة ويعاني من عدة أمراض.

كما تبين أن أشقاء المتوفي حاولوا الاتصال به منذ يومين دون رد وحضروا للاطمئنان عليه لكنهم فوجئوا بانبعاث رائحة من شقته فقاموا بفتح باب الشقة وتبين أن الجثمان في بداية التحلل.

وتم نقل الجثمان إلي مستشفي منوف وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.