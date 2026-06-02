محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين بمنطقة حلقة السمك بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحقيق الإنضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

استهل المحافظ جولته الميدانية بتفقد شارع حلقة السمك، موجهاً رئيس حي أول الزقازيق بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات الناتجة عن تجاوزات أصحاب المحال التجارية على حرم الطريق، مع إلزامهم بالمساحات المقررة قانوناً ، بما يُساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مؤكداً ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وخلال الجولة شدد المحافظ على عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق بضرورة مراجعة التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمحال التجارية بالمنطقة، والتأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ومنعاً لحدوث أي مخاطر أو أعطال قد تؤثر على البيئة المحيطة.

استكمل محافظ الشرقية جولته التفقدية مروراً بمنطقة كوبري الممر في اتجاه شارع الورش، موجهاً رئيس الحي بتوفير حاويات وصناديق قمامة كبيرة أمام المحال التجارية، للحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

أعطى المحافظ تعليماتات مشددة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، والتصدي بكل حزم للمخالفات والتعديات على الطريق العام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.