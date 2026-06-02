برشامة يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

تمكن فيلم برشامة، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة يانجو بلاي.

واحتل فيلم برشامة، المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة في مصر، عبر المنصة.

برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.