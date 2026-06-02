تفاصيل مسلسل لعبة الاختطاف قبل عرضه في آسيا

يترقب عشاق الدراما الآسيوية العرض المنتظر لمسلسل لعبة الاختطاف، التي تجمع بين هونغ كونغ وكوريا واليابان والمقرر عرضها خلال الربع الأخير من هذا العام.



ويأتي هذا العمل الدولي المشترك المليء بالإثارة والتشويق بعد ثلاث سنوات من التحضير، حيث تم تصويره في عدة مواقع آسيوية، من بينها هونغ كونغ، تايبيه، سيول، طوكيو، سنغافورة، بانكوك، مانيلا وأوكيناوا.



ومن المقرر عرض المسلسل على قناة ViuTV في هونغ كونغ، كما سيتوفر عبر منصة Viu في أنحاء جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وجنوب أفريقيا.



ويجمع "لعبة الاختطاف" نخبة غير مسبوقة من أبرز نجوم التمثيل من سبعة أسواق آسيوية مختلفة:



يجسد النجم لي جون-غي (Lee Joon-gi)، الممثل الكوري شخصية الجرّاح العبقري “هان كي-جو”.



وكان قد حقق شهرة عالمية من خلال الفيلم الشهير The King and the Clown، قبل أن يواصل نجاحه عبر أعمال درامية بارزة من بينها Flower of Evil وAgain My Life، ليحصد قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء آسيا.



أما النجم الياباني كينتارو ساكاجوتشي (Kentaro Sakaguchi): فيؤدي دور المحقق النخبوي "توشيرو نييـدي". وكان قد فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل Japan Academy Film Prize، كما حصد جائزة أفضل ممثل في جوائز Global OTT Awards لعام 2025 عن أدائه في مسلسل OTT الكوري الأصلي What Comes After Love.



وتلعب النجمة التايوانية أليس كو (Alice Ko) دور "كريستينا"، صانعة محتوى وربّة المنزل. وكانت قد فازت مرتين بجائزة أفضل ممثلة في Golden Bell Awards عن مسلسلي Marry Me, or Not? وSomeday or One Day، كما خاضت تجربتها الأدبية الأولى عبر إصدار رواية في عام 2025.



ويجسد النجم ستانلي ياو (Stanley Yau) من هونغ كونغ شخصية "آندي"، محامي الشركات متعددة الجنسيات. ويُعرف ياو بكونه أحد أعضاء فرقة MIRROR الشهيرة، كما نال إشادات واسعة عن أدواره في عدد من الدراما المحلية، من بينها Into the Wild.