قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
ريال مدريد يجهز ثورة ما بعد الانتخابات.. بيريز يقترب من حسم أولى صفقات المشروع الجديد .. إيه الحكاية؟
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات جريئة للراحلة سهام جلال .. فيديو
تعرف على موعد عزاء الفنانة سهام جلال
حورية فرغلي تكشف حقيقة هجوم بلطجية على منزلها واستغاثتها بالشرطة.. خاص
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
جثث على الأسفلت.. أرقام صادمة عن حوادث الطرق | تراجع الوفيات وارتفاع الإصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مسلسل لعبة الاختطاف قبل عرضه في آسيا

مسلسل لعبة الاختطاف
مسلسل لعبة الاختطاف
محمد نبيل

يترقب عشاق الدراما الآسيوية العرض المنتظر لمسلسل لعبة الاختطاف، التي تجمع بين هونغ كونغ وكوريا واليابان والمقرر عرضها خلال الربع الأخير من هذا العام.
 

ويأتي هذا العمل الدولي المشترك المليء بالإثارة والتشويق بعد ثلاث سنوات من التحضير، حيث تم تصويره في عدة مواقع آسيوية، من بينها هونغ كونغ، تايبيه، سيول، طوكيو، سنغافورة، بانكوك، مانيلا وأوكيناوا. 

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة ViuTV في هونغ كونغ، كما سيتوفر عبر منصة Viu في أنحاء جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وجنوب أفريقيا.
 

ويجمع "لعبة الاختطاف" نخبة غير مسبوقة من أبرز نجوم التمثيل من سبعة أسواق آسيوية مختلفة:

يجسد النجم لي جون-غي (Lee Joon-gi)، الممثل الكوري شخصية الجرّاح العبقري “هان كي-جو”. 

وكان قد حقق شهرة عالمية من خلال الفيلم الشهير The King and the Clown، قبل أن يواصل نجاحه عبر أعمال درامية بارزة من بينها Flower of Evil وAgain My Life، ليحصد قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء آسيا.


أما النجم الياباني كينتارو ساكاجوتشي (Kentaro Sakaguchi): فيؤدي دور المحقق النخبوي "توشيرو نييـدي". وكان قد فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل Japan Academy Film Prize، كما حصد جائزة أفضل ممثل في جوائز Global OTT Awards لعام 2025 عن أدائه في مسلسل OTT الكوري الأصلي What Comes After Love.


وتلعب النجمة التايوانية أليس كو (Alice Ko) دور "كريستينا"، صانعة محتوى وربّة المنزل. وكانت قد فازت مرتين بجائزة أفضل ممثلة في Golden Bell Awards عن مسلسلي Marry Me, or Not? وSomeday or One Day، كما خاضت تجربتها الأدبية الأولى عبر إصدار رواية في عام 2025.


ويجسد النجم ستانلي ياو (Stanley Yau) من هونغ كونغ شخصية "آندي"، محامي الشركات متعددة الجنسيات. ويُعرف ياو بكونه أحد أعضاء فرقة MIRROR الشهيرة، كما نال إشادات واسعة عن أدواره في عدد من الدراما المحلية، من بينها Into the Wild.

لعبة الاختطاف مسلسل لعبة الاختطاف الدراما الآسيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

الدواجن والبيض

انخفاض جديد للبانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

لقطة من الفيديو

23 يونيو الحكم.. دفاع سائق سيارة علم اسرائيل: 5 من الضحايا تصالحوا لحالة المتهم النفسية

المتهم

ضبط موظف بأحد مواقف القاهرة لممارسته البلطجة وتحصيل أموال دون وجه حق

الفنان بيومى فؤاد

قرار عاجل بشأن دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة بيومى فؤاد.. ماذا حدث؟

بالصور

ما السبب الحقيقي وراء استيقاظك بين الثالثة والخامسة فجراً؟ خبراء يكشفون الأسباب الخفية

الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا

كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد
كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد
كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد

سيارة عمرها 54 عامًا.. عودة أسطورة فورد تشعل مزادات السيارات

فورد
فورد
فورد

علامات في رسومات طفلك قد تكشف ما يشعر به.. رسائل صامتة يتركها على الورق

رسومات الطفل تكشف شخصيته
رسومات الطفل تكشف شخصيته
رسومات الطفل تكشف شخصيته

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد