الأرصاد: سحب وأمطار رعدية مع استمرار الطقس الحار على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، إلى جانب مناطق من الصحراء الغربية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالتقلبات الجوية.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وأكدت الأرصاد استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على الترطيب وتفادي الإجهاد الحراري.

وتتابع الهيئة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، مع إصدار التحديثات اللازمة بشأن فرص الأمطار والتغيرات المتوقعة في الطقس.