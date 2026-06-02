الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد نجم الفريق .. واللاعب يطلب مهلة لحسم موقفه

كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع أحمد نبيل "كوكا" من أجل تجديد عقده والاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما قدم عرضًا ماليًا جديدًا للاعب يتضمن تحسين المقابل المادي مقارنة بالعرض السابق.

عرض الأهلي مالياً

ورفعت إدارة الأهلي القيمة المالية المعروضة على كوكا من 16 مليون جنيه إلى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد، إلى جانب عدد من الحوافز والمكافآت المرتبطة بالتتويج بالبطولات وتحقيق الأهداف الجماعية.

ووفقا للمستجدات، فإن العرض الجديد يعد العرض النهائي من جانب الأهلي لحسم ملف التجديد، في ظل رغبة النادي في إنهاء المفاوضات خلال الفترة الحالية.

من جانبه، طلب كوكا مهلة أخيرة قبل الرد بشكل نهائي على العرض المقدم، خاصة في ظل امتلاكه عددًا من العروض الخارجية التي يدرسها تمهيدًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.