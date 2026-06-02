الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجو نار .. مشروبات تعالج الإجهاد الحراري وتحمى منه

اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الإجهاد الحراري عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف لذا من المهم معرفة المشروبات التى تساعد في السيطرة على هذه الحالة.

ووفقا  لما جاء في موقع lifegracious نكشف مجموعة من المشروبات والأطعمة التي تساعد في الوقاية من الإجهاد الحراري وعلاجه.

عصير المانجو الأخضر

لا يقتصر مذاق عصير المانجو الأخضر على كونه لذيذًا فحسب، بل إنه يحميك من الحرارة.

يساعد المانجو الأخضر على تنظيم درجة حرارة الجسم ويمنع الجفاف وهو غني بالإلكتروليتات ويساعد على تقليل التعب ومفيد للهضم.

ماء الليمون

بسيط، لكنه فعال و عند تحضيره بشكل صحيح، يمكنه أن ينعش جسمك على الفور.

يعيد ماء الليمون الطاقة للجسم ويحافظ على ترطيب جسمك ويساعد في توازن الأملاح.

أضف رشة ملح بدلاً من الكثير من السكر فهو يعمل بشكل أفضل في درجات الحرارة المرتفعة للغاية.

 اللبن الرائب 

ربما يكون هذا المشروب الأكثر عملية في المنازل الهندية وخفيف، بسيط، وفعال.

سهل الهضم ويهدئ المعدة ويمنع الجفاف ولاحظنا أن العديد من الناس يفضلون اللبن الرائب على المشروبات الباردة بمجرد أن يعتادوا عليه.

 ماء جوز الهند

مشروب الطبيعة الجاهز و لا حاجة لأي تحضير.

غني بالمعادن الطبيعية ويرطب الجسم بسرعة وخفيف على المعدة وهذا أحد أكثر المشروبات أماناً عندما تشعر بانخفاض الطاقة.

عصير البطيخ

البطيخ غني بالماء، لذا فهو يبرد الجسم بشكل طبيعي كما أن للبطيخ فوائد صحية أخرى .

محتوى مائي مرتفع ويُبقيك شبعانًا ورطبًا ومفيد للبشرة ولا داعي لإضافة السكر و الفاكهة حلوة بما فيه الكفاية.

 شراب الورد 

ليس النوع الصناعي و مشروب الورد المنزلي البسيط قد يكون مهدئاً بشكلٍ مدهش.

شراب الورد له تأثير التبريد على الجسم وخفيف ومنعش ويساعد على تقليل الإجهاد الحراري

 مشروب النعناع 

يتمتع النعناع بتأثير تبريد طبيعي يعمل بشكل فوري تقريبًا.

ينعش بسرعةومفيد للهضم ويخفض حرارة الجسم وهذا مثالي بعد العودة إلى المنزل من الخارج.

 شاي الفواكه المثلج محلي الصنع

إضافة بسيطة للشاي العادي باستخدام الفواكه مثل الليمون أو الخوخ حيث يحمى من الإجهاد الحراري ومشاكل الحر.

يتميز شاي الفواكه المثلج بأنه خفيف ومنعش وأفضل من المشروبات السكرية كما أنه سهل التحضير.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية
