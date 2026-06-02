سامي الشيشيني: أحمد فتوح من أفضل اللاعبين لكنه “مزاجنجي”

كشف سامي الشيشيني، مدافع الزمالك السابق، عن رأيه في مستوى أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين في مركزه رغم تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الشيشيني، في تصريحات إذاعية، أن أحمد فتوح لاعب مميز لكنه «مزاجنجي»، مشيرًا إلى أن الإجهاد الناتج عن ضغط المباريات مع الزمالك هذا الموسم كان سببًا في انخفاض مستواه نسبيًا.

وأضاف أن فتوح سيواجه منافسة قوية حال عودته للعب في مركز الظهير الأيسر، في ظل وجود كريم حافظ وتريزيجيه، ما يجعل المنافسة على هذا المركز أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.