إقبال جماهيري كبير على مباراة مصر والبرازيل.. بيع 40 ألف تذكرة قبل المواجهة المرتقبة

تشهد المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل إقبالًا جماهيريًا لافتًا قبل أيام من إقامتها، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع السليساو يوم 6 يونيو الجاري على ملعب هينتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، في واحدة من أبرز المباريات التحضيرية قبل انطلاق المونديال.

إقبال جماهيري على المباراة

ووفقا للبيانات المتاحة، تم بيع نحو 40 ألف تذكرة حتى الآن، من إجمالي السعة الجماهيرية للملعب التي تبلغ 67 ألف متفرج، ما يعكس الاهتمام الكبير بالمواجهة المنتظرة.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما وصلت البعثة إلى الأراضي الأمريكية الأحد الماضي، ضمن برنامج الإعداد للبطولة العالمية.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو في مدينة سياتل، قبل لقاء نيوزيلندا يوم 22 يونيو في فانكوفر، ثم يختتمون دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو في سياتل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.