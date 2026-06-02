الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العد التنازلي انطلق.. متى يلعب منتخب مصر في المونديال؟

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

أيام قليلة تفصل منتخب مصر عن انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم حيث يستعد لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في تحدٍ جديد يأمل من خلاله الفراعنة في تحقيق إنجاز تاريخي وترك بصمة قوية على الساحة العالمية.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

تضم بعثة المنتخب الوطني 26 لاعبا وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 

مصر × بلجيكا 15يونيو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × نيوزيلندا 22 يونيو، الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر × إيران 27 يونيو، الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا ضمن النسخة التاريخية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

