خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام مسن بالتعدى عليها بالسب لخلاف حول أولوية الجلوس بأحد المقاعد داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) والشخص المسن الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبسؤالهما أفادا بأنه بتاريخ أول الجارى حدثت مشادة كلامية بينهما لخلاف حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد داخل إحدى عربات المترو بالقاهرة، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب بألفاظ خادشة للحياء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.