خالد الغندور يكشف كواليس مفاوضات الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل موقف حسين الشحات مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن عقد اللاعب انتهى رسميًا بنهاية الموسم الماضي، وسط مفاوضات مستمرة لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على «فيسبوك»: «حسين الشحات انتهى عقده مع الأهلي رسميًا بانتهاء الموسم في فبراير، والأهلي عرض عليه مبلغ لكن اللاعب رفض وعايز عقد أعلى».

وأضاف: «الأهلي شايف إن العقد مناسب لسن اللاعب، والشحات عايز يفضل في الأهلي ومش عايز يمشي»، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء تدرك أن اللاعب لن يوقع لأي نادٍ آخر إلا في حال إغلاق باب المفاوضات معه بشكل نهائي.

وأوضح الغندور أن مصير حسين الشحات سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة، سواء بالاستمرار داخل الأهلي أو خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي أو الإماراتي.