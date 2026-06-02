واشنطن : عصر المسيّرات يفرض تهديدا عالميا .. وإيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران نجحت في إضعاف قدرات طهران الدفاعية بشكل كبير، خاصة في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن تأثيرها كان واسعاً على البنية الصناعية العسكرية الإيرانية.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وصف روبيو نتائج العملية بأنها "نجاح كبير"، موضحاً أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ والمسيرات شهدت تراجعاً ملحوظاً، ولا سيما ضمن برنامجها الصاروخي.

وفي المقابل، أقر المسؤول الأمريكي بأن إيران لا تزال تمتلك أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن سهولة إنتاج هذا النوع من الأسلحة تجعل من الصعب القضاء على مخزونها بالكامل.

وشدد روبيو على أن انتشار الطائرات المسيرة لم يعد قضية مرتبطة بإيران وحدها، بل تحول إلى تحدٍ أمني عالمي يتزايد حضوره يوماً بعد يوم في مناطق مختلفة حول العالم.