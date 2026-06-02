مرموش يطير إلى الولايات المتحدة للانضمام لمعسكر المنتخب

يطير النجم عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية صباح غد الأربعاء للمشاركة في معسكر المنتخب.

وتخلف مرموش عن السفر مع بعثة المنتخب بسبب إجراءات عقد قرانه.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.