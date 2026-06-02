المقاولون يفتح أبوابه لاكتشاف المواهب .. انطلاق اختبارات قطاع الناشئين السبت

أعلن نادي المقاولون العرب عن انطلاق اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، في إطار خطة النادي المستمرة لاكتشاف المواهب الواعدة وتدعيم فرق القطاع بعناصر مميزة قادرة على مواصلة مسيرة "ذئاب الجبل" في صناعة النجوم.

وأكد الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب أن الاختبارات ستبدأ يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، مشيرًا إلى أن النادي يحرص على توفير أفضل الأجواء الفنية والتنظيمية لضمان منح جميع المتقدمين الفرصة الكاملة لإظهار قدراتهم.

ووجه الكابتن يسري عبدالغني الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح ونائبه المهندس محمد عادل فتحي على الدعم الدائم للقطاع مؤكداً أن نجاح المنظومة نتيجة دعم ومساندة الإدارة المتواصل.

وأوضح كابتن يسري عبدالغني أن الاختبارات ستقام وفق الجدول التالي:

مواليد البراعم

أيام السبت والإثنين والأربعاء

مواليد: 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.

مواليد الناشئين

أيام الأحد والثلاثاء والخميس

مواليد: 2007، 2008، 2010، 2011، 2012.

وأشار يسري عبدالغني إلى أن قطاع الناشئين بالمقاولون العرب يُعد أحد أبرز القطاعات الكروية في مصر، بعدما نجح على مدار السنوات الماضية في تقديم العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق الأول والمنتخبات الوطنية المختلفة.

وأضاف: "نسعى دائمًا لاكتشاف المواهب الحقيقية وصقلها وفق أسس علمية وفنية حديثة، بما يضمن إعداد جيل جديد قادر على تمثيل المقاولون العرب والكرة المصرية بأفضل صورة".

ومن المقرر أن تُقام جميع الاختبارات بمقر النادي في مدينة نصر – الجبل الأخضر – القاهرة، تحت إشراف الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالنادي.