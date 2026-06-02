توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

كشفت الفنانة منة جلال تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة سهام جلال، مؤكدة أنها دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في الظهر قبل تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.



وأوضحت، في تصريحات خاصة، أن الراحلة تعرضت لمضاعفات عقب الجراحة استدعت نقلها إلى العناية المركزة تحت إشراف طبي مكثف.

وأضافت أن سهام جلال تعرضت لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، ما دفع الفريق الطبي لإجراء عمليات إنعاش قلبي متكررة في محاولة لإنقاذها وإعادة استقرار حالتها الصحية.

وأشارت إلى أن الأطباء بذلوا جهودًا كبيرة خلال الساعات الأخيرة، قبل إعلان وفاتها وسط حالة من الحزن في الوسط الفني.

