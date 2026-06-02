أحمد السقا ينفي تلقيه مكالمة من سهام جلال لطلب عمل| خاص

نفى مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا صحة ما تم تداوله بشأن تواصل الفنانة الراحلة سهام جلال معه طلبًا للمساعدة في إيجاد فرصة عمل أو المشاركة في أحد الأعمال الفنية.



وأكد المصدر أن هذه الرواية لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الراحلة لم تتواصل مع أحمد السقا لهذا الغرض، وبالتالي فإن ما أُثير حول تجاهله لها أو عدم الرد على رسائلها "لم يحدث مطلقًا".



كانت أنباء تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الراحلة تواصلت مع أكثر من نجم خلال الفترة الماضية وطلبت المشاركة في أعمالهم ومنهم النجم أحمد السقا.



وتوفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.



أعلنت الفنانة منة جلال عن موعد عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت منة جلال عبر حسابها علي موقع فيسبوك: عزاء الفنانة سهام جلال غدا الأربعاء مسجد حسين صدقي المعادي.