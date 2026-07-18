تشافي يشيد بعطاء ميسي أمام إنجلترا : يواصل كتابة التاريخ



أشاد تشافي هيرنانديز بالمستوى الكبير الذي قدمه ليونيل ميسي خلال مواجهة منتخب الأرجنتين أمام منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن ما يقدمه قائد المنتخب الأرجنتيني في هذا العمر يثبت أنه لاعب استثنائي لا يتكرر كثيرًا في تاريخ كرة القدم.



وقال تشافي إنه كان يتابع المباراة من المدرجات برفقة خافيير ماسكيرانو، وخلال اللقاء التفت إليه الأخير قائلاً: “انظر إلى ما يفعله ميسي، يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا، ومع ذلك لا يزال يسيطر على مجريات اللعب ويصنع الفارق في كل هجمة.”



وأضاف تشافي أن هذه الكلمات لخصت ما كان يشاهده الجميع داخل الملعب، إذ واصل ميسي تقديم أداء مميز، وأثبت مرة أخرى أنه قادر على قيادة فريقه في أصعب المباريات، بفضل خبرته الكبيرة ورؤيته الاستثنائية وقدرته على صناعة الفرص وحسم المواجهات.



وأكد النجم الإسباني السابق أن الحديث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بالنسبة له محسوم منذ سنوات، موضحًا أن ليونيل ميسي يتربع على القمة دون منازع، لما قدمه طوال مسيرته من إنجازات فردية وجماعية، إضافة إلى استمراره في تقديم مستويات مذهلة رغم تقدمه في العمر.



وأشار تشافي إلى أن أكثر ما يثير إعجابه في ميسي ليس فقط موهبته الفريدة، بل أيضًا شخصيته التنافسية وعقليته الاحترافية، إذ لا يزال يمتلك الشغف نفسه والرغبة ذاتها في الفوز، وكأنه لاعب في بداية مشواره الكروي، وهو ما يجعله نموذجًا يحتذى به لجميع اللاعبين.



واختتم تشافي حديثه بالتأكيد على أن ميسي يواصل كتابة التاريخ في كل مباراة يخوضها، وأنه يثبت في كل مناسبة أنه لاعب استثنائي يصعب تكراره، مشددًا على أن تأثيره داخل الملعب لا يقتصر على تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، بل يمتد إلى رفع مستوى زملائه ومنح فريقه الثقة في أصعب اللحظات، وهو ما يجعله، في نظره، أعظم لاعب شهدته كرة القدم