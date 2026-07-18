بحضور جماهيري كبير .. تألق نجوم عرض نوستالجيا 80 / 90 في الاسكندرية

شهد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ليلة فنية مميزة ، حيث قدم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب و العرض الدرامي الاستعراضي نوستالجيا ٨٠ / ٩٠ ، حيث جذبت العروض حضوراً جماهيرياً كبيراً ، وتفاعلوا مع العروض بشكل كبير ليلة امس الجمعة ١٧ يوليو بمسرح محمد عبد الوهاب بقيادة د. كريم راشد .

بدأ العرض بالفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنانة لبني الشيخ ، حيث قدمت مجموعة من اللوحات الفنية والاستعراضية الرائعة، منها "المانبوطي"، "التنورة" ، واختتمت بإستعراض "العصايا" ، حيث أبهرت الجمهور بلوحاتها الفنية والاستعراضية الرائعة

كما ختم الفصل الاول من الحفل فرقة انغام الشباب "شباب لايف" عماد كمال و كمال كمال و عبدالله الجاسمي مجموعة من اجمل الاغاني الشبابية والطربية والوطنية التى لاقت تفاعل كبير من الجمهور .

ثم بدء الفصل الثاني بالعرض الدرامي الاستعراضي "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠ " فكرة وإخراج الفنان تامر عبد المنعم ، استعراضات فرقة رضا بتصميم محمد القذافي و فرقة بورسعيد بتصميم محمد ابو صالح ، ماده فيلميه شريف رضا ، ديكور محمد جابر ، تصميم إضاءة عز حلمي ، مكياج إسلام عباس ، ملابس رنا عبد الحميد ، موسيقي وتوزيع محمد مصطفي ، مخرج منفذ احمد شعراوي ، حيث شهد العرض مزيجًا رائعًا من الأغاني والرقصات والاستعراضات المميزة.