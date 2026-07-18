آخر تحديث لأقل سعر دولار في مصر الآن

استقر سعر أقل دولار في مواجهة الجنيه مع بداية تعاملات له في السوق الرسمية اليوم السبت 18-7-2026 بدون تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار في آخر تحديث له اليوم؛ نح 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري عمل البنوك اعتبارا من مساء الخميس الماضي لمدة يومين متصلين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارا مع أول تداولات اليوم علي مدار يومين متصلين بعد زيادة وصلت لـ17 قرشًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و50.55 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيها للشراء و 50.58 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي،أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد،ميد بنك، التنمية الصناعية،المصري الخليجي، التعمير والاسكان، مصر، الإسكندرية، الأهلي المصري،المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك نكست و سايب.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري،ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 4.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي؛ إن صافي الاستثمارات سجل إلى 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 34.9 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 8.5 مليار دولار.

ورفع البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بقيمة 58.5 مليار جنيه بما يعادل 1.18 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بما كانه عليه بنهاية الشهر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري، العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 248.5 مليار جنيه بما يعادل 5 مليارات دولار ومقارنة بـ 190 مليار جنيه بما يساوي 3.814 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.