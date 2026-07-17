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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم الجمعة 17-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار استقرارا على مستوي البنوك منذ آخر تعاملات له أمس في البنوك.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنوك

سجل آخر تحديث لـ الدولار في آخر يوم عمل في البنوك مساء الخميس نحو 50.49 جنيها.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني و فيصل الإسلامي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيها للشراء و 50.58 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار

الدولار في اغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، HSBC،ميد بنك،التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك سايب.

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