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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

متواضعة ودمها خفيف.. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة

متواضعة ودمها خفيف .. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة بالسعودية
متواضعة ودمها خفيف .. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة بالسعودية
أوركيد سامي

حظيت الفنانة مي عمر تفاعل كبير من جانب الجمهور السعودي خلال العرض الخاص لفيلم شمشون ودليلة بالسعودية، كما احتفى بها الجمهور ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي .

وجاءت أبرز التعليقات: "ياربي على جمالها بعشقها وكتبت اخرى النغاشة دي كانت مختفية فين بس"ياربي على جمالها بعشقها".

وجاءت باقي التعليقات: "كمية تواضع خيالية وعلى الطبيعة اجمل واحلى وتهبل".

وعلقت أخرى: "من اجمل لقاء الامسية هي مقابلة مي عمر ..حضورها راق جدا وتعاملها في قمة التواضع والذوق".

إيرادات شمشون دليلة
وواصل فيلم «شمشون ودليلة» المنافسة علي شباك التذاكر وحصد الإيردات خلال أسبوعه الثاني حيث بلغت 3 ملايين و866 ألفًا و193 جنيهًا، محققًا إجمالي إيرادات وصل إلى 41 مليونًا و201 ألف و524 جنيهًا منذ بداية عرضه.

ليسجل «شمشون ودليلة» إيرادات يومية بلغت 6 ملايين و232 ألفًا و712 جنيهًا، ليواصل تصدر قائمة شباك التذاكر، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة خلال الأسبوع الثاني نحو 23 ألفًا و525 تذكرة.

أحداث فيلم شمشون ودليلة
فيلم شمشون ودليلة، تدور أحداثه حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

أبطال فيلم شمشون ودليلة
فيلم شمشون ودليلة، بطولة  أحمد العوضي، مي عمر، ريتال عبدالعزيز، أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، محمود البزاوي، إنتصار، خالد الصاوي، محمد ثروت، تأليف محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد.

مي عمر اخبار الفن نجوم الفن

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