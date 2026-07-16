بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

مع الشعور بلهيب فصل الصيف الحار، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين، عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2026، وتغيير الساعة في مصر، حيث يترقب الشارع المصري بمختلف فئاته موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، والذي يأتي إيذانًا بعودة الأجواء الخريفية والشتوية الهادئة، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لحركة التوقيتين الصيفي والشتوي في البلاد بهدف مواكبة التغيرات الموسمية بمرونة عالية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي عقب انتهاء التوقيت الصيفي، وذلك في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي رسميًا.

وكانت مصر قد بدأت تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا للقانون المنظم للعمل بهذا النظام.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار، فيما يعود العمل بالتوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر من كل عام، من خلال تأخير الساعة لمدة ساعة كاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة اختارت يوم الجمعة لتطبيق تغيير التوقيت، سواء عند بدء التوقيت الصيفي أو العودة إلى التوقيت الشتوي، باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم الجهات، بما يسهم في تقليل أي تأثير على سير العمل، والخدمات ويمنح المواطنين فرصة للتكيف مع تغيير الساعة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

من المقرر رسميًا إعلان بدء العمل بالتوقيت الشتوي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتحديدًا عند حلول منتصف ليل الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وفي تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، سيتم تأخير عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة لتصبح الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس 29 أكتوبر، ليحصل الجميع على ساعة نوم إضافية في تلك الليلة.

​وتهدف الدولة من هذه الخطوة الحيوية، التي تستمر لمدة ستة أشهر كاملة حتى الربيع المقبل، إلى ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة كالكهرباء والغاز الطبيعي، وتكييف ساعات العمل والأنشطة اليومية للمواطنين مع فترات الإضاءة الطبيعية بما يسهم في تقليص النفقات العامة.