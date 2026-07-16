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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسامة الدليل: الحرب على الدولة المصرية مستمرة ومحاولات استهدافها تعتمد على التمويل السياسي

الكاتب الصحفي أسامة الدليل
الكاتب الصحفي أسامة الدليل
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن الدولة المصرية لا تزال تواجه تحديات ومحاولات تستهدف استقرارها، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالحرب ضد الدولة لم يتوقف، بل يستمر عبر أدوات مختلفة تعتمد على التمويل السياسي، بهدف تقويض مؤسسات الدولة وإضعاف تماسك المجتمع.

وقال أسامة الدليل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه المحاولات تستهدف النيل من الوحدة الوطنية والتشكيك في الإنجازات التي تحققت، معتبرًا أن الهدف الأساسي منها هو إحداث حالة من الانقسام داخل المجتمع وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.

تحقيق أهداف مشتركة على حساب استقرار الوطن ومصالحه

وتابع أن هناك تقاطعًا في المصالح بين ما وصفها بجماعات الاتجار بالسياسة وجماعات الاتجار بالدين، مؤكدًا أن الطرفين يعملان، وفق رؤيته، لتحقيق أهداف مشتركة على حساب استقرار الوطن ومصالحه.

أسامة الدليل الدولة المصرية تحديات الانقسام الوحدة الوطنية

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