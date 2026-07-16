نشرة المرأة والمنوعات | هل يضر الشاي الأخضر الكلى؟.. لا تغسل الدجاج قبل الطهي لهذا السبب الخطير

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

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