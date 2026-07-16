يوسف بطرس غالي يكشف لأول مرة كواليس خلافاته مع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، كواليس علاقته بالدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، خلال فترة توليه حقيبة وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا أن ما كان بينهما لم يكن خلافًا، وإنما “اختلاف في الرؤية”

وقال غالي، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا ببص على الاقتصاد ككل، وهو بيبص على الجهاز المصرفي.. الفائدة وسعر الصرف وغيره. المحافظون في مصر بيركزوا على الجهاز المصرفي أكتر منه على الاقتصاد".

وأضاف: "أساسًا لأنه بنعين مصرفيين (Bankers)، مفروض المحافظ اقتصادي مش مصرفي، لأن المصارف ده جزء من المكون. هو بيهتم بالتضخم.. والتضخم ده بيجي من 60 ألف حتة، وبالتالي محتاج أدوات مختلفة، كلها أدوات نقدية، ولكن محتاج أدوات نقدية أكتر واحد فاهم الجانب الاقتصادي للمنظومة حسن".

وأوضح غالي أن تلك الاختلافات كانت تصل إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا: "طبعًا، وكان بيتدخل وكان بياخد موقف واحد أو التاني".

وأضاف: "فاروق كان يروح كده يتسرسب ويروح يقنعه وبتاع، وألاقي تليفون: ما تعملش كده.. أقوم أنا أزن وأوصل تاني، وتبقى رايحة جاية.. وده طبيعي".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل العلاقة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي دائمًا شائكة؟"، أجاب: "مش شرط".

وعن رأيه في الدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الحالي، قال غالي: "أنا عاصرت محافظي البنك المركزي من أول علي نجم سنة 1986 لحد حسن.. حسن من أفضل محافظي البنك المركزي، إن لم يكن أفضل واحد".

كما أشاد بالدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قائلًا: "هايل.. يعني لو قالوا لي اختار حد عشان يدور المنظومة دلوقتي، ما أقدرش أختار حد أفضل من أحمد كجوك".