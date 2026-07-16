يوسف بطرس غالي: الغربة ليست وطنًا مهما كانت جميلة.. ومصر كانت أكثر ما اشتقت إليه

تحدث الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن مشاعره بعد العودة إلى مصر عقب سنوات من الإقامة في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدًا أن الحنين إلى الوطن ظل حاضرًا رغم ما تتمتع به الحياة هناك من تقدم وتنظيم.

وخلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، شبّه إحساسه بالعودة إلى بلده بمن كان يعيش في صحراء ثم وجد نفسه فجأة وسط مدينة تنبض بالحياة، قائلًا إن الوطن بالنسبة له يمثل الدفء والانتماء، مهما كانت جودة الحياة في الخارج.

وتابع أن لندن مدينة متطورة وتوفر مستوى مرتفعًا من الخدمات، كما وصف الشعب الإنجليزي بأنه مهذب وودود، مشيرًا إلى أنه لم يواجه أي صعوبة في التأقلم أو التواصل، خاصة أنه يتحدث عدة لغات.

ورغم ذلك، أكد أن الإقامة في الخارج لا يمكن أن تعوض الشعور بوجود الأهل والأصدقاء والبيئة التي ينتمي إليها الإنسان، موضحًا أن أكثر ما افتقده طوال سنوات الغربة كان الناس في مصر، وأن الوطن يظل مختلفًا عن أي مكان آخر مهما بلغت درجة تقدمه.

الممارسة المستمرة هي أساس الحفاظ على أي لغة

وأشار إلى أنه يتحدث خمس لغات حاليًا، بعدما فقد إجادته للغة البرتغالية بسبب عدم استخدامها لفترة طويلة، مؤكدًا أن الممارسة المستمرة هي أساس الحفاظ على أي لغة.