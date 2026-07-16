يوسف بطرس غالي: ما زلت ميكانيكي اقتصاد.. والقطاع الخاص أكثر ربحًا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أنه لا يزال ينظر إلى نفسه باعتباره "ميكانيكي اقتصاد"، موضحًا أن طبيعة تفكيره القائمة على تحليل المشكلات والبحث عن حلول لم تتغير رغم انتقاله للعمل في القطاع الخاص.

وخلال استضافته في بودكاست "موعد مع لميس"، قال غالي إن الشخص الذي يولد بعقلية "الميكانيكي" يظل كذلك طوال حياته، لأنه ينظر دائمًا إلى كيفية عمل الأشياء وإمكانية إصلاحها أو حتى تغييرها، مضيفًا مازحًا أنه أصبح الآن "ميكانيكيًا شيكًا وأغلى" بعد انتقاله إلى القطاع الخاص.

وعن المقارنة بين العمل الحكومي والقطاع الخاص، أوضح أنه لا يرى أفضلية مطلقة لأي منهما، مشيرًا إلى أن لكل بيئة عمل تحدياتها وظروفها المختلفة، لذلك لا يمكن وصف إحداهما بأنها أفضل أو أسوأ من الأخرى.

القطاع الخاص يحقق عائدًا ماديًا أكبر

وفيما يتعلق بالفارق بين الجانبين، قال إن القطاع الخاص يحقق عائدًا ماديًا أكبر، بينما تمنح الوظيفة الحكومية سلطة وصلاحيات، مؤكدًا أن الأهم ليس امتلاك السلطة، وإنما كيفية توظيفها، سواء لتحقيق مكاسب وشعبية مؤقتة أو لترك إنجازات تستمر بعد انتهاء المسؤول من منصبه.