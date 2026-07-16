قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
يورونيوز: كوشنر يدعو إلى تغيير جذري لآلية توزيع المساعدات في غزة
تأييد حبس متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على عقارين من وقف شريف باشا الكبير
لقاء في توقيت حاسم.. رسائل عربية لمواجهة مخطط ابتلاع الضفة
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف بطرس غالي : توجه الدولة لتطبيق الدعم النقدي بشرط خلق الثقة مع المواطن

"الدعم النقدي"
"الدعم النقدي"
رحمة سمير

شدد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على أهمية توجه الدولة نحو تطبيق "الدعم النقدي"، مؤكدًا أن هذا الاتجاه هو الأفضل، بشرط بناء ما وصفه بـ"الثقة" بين الحكومة والمواطنين.


وقال، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "هو التوجه الأمثل، لكن شريطة أن نخلق الثقة ونقول له: هحط لجنة هيخش فيها ناس من أفراد الشعب واتحادات العمال واتحادات الصناعات إلى آخره، يراجعوا الأسعار كل 3 أشهر، ولو في أسعار اتحركت هحرك لك الدعم النقدي، ولو متحركتش الدعم ماشي".
وأضاف: "معروف إن الدعم النقدي أكفأ كثيرًا من الدعم السلعي المباشر".
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لما عملتوش كده لما كنت وزير مالية؟"، قال: "حاولنا نقلب لدعم نقدي، ووقتها فكرنا فيها، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف اتكلم عنه، وأنا اتكلمت عنه أكثر من مرة، لكن كان في عنصر من عدم الثقة بين الجمهور والحكومة".
وتابع: "قال لك: إنتوا هتقلبوها نقدي، الأسعار هتزيد، مش هتحركوا الفلوس، راحت السلعة.. أنا كيلو الرز لما بمسكه في إيدي اسمه كيلو رز، العشرة جنيه بتوعك النهاردة بيجيبوا كيلو رز، بكرة هيجيبوه ولا لأ؟ ولو مجابهوش هتعمل إيه؟ هتديني فلوس أكتر؟ مكنش في الثقة دي، وكان لازم نشتغل على عنصر الثقة".

يوسف بطرس غالي لميس الحديدي تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدي المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

مؤتمر نقابة المهن الموسيقية

أنا فلاح من المنوفية.. أبرز تصريحات مصطفى كامل في مؤتمر الاعتذار للشرقية

مؤتمر نقابة المهن الموسيقية

بعد الفيديو المسرب.. مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية

صورة من الاجتماع

فنانو مصر يؤيدون تفعيل حق الأداء العلني

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد