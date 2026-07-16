يوسف بطرس غالي : توجه الدولة لتطبيق الدعم النقدي بشرط خلق الثقة مع المواطن

شدد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على أهمية توجه الدولة نحو تطبيق "الدعم النقدي"، مؤكدًا أن هذا الاتجاه هو الأفضل، بشرط بناء ما وصفه بـ"الثقة" بين الحكومة والمواطنين.



وقال، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "هو التوجه الأمثل، لكن شريطة أن نخلق الثقة ونقول له: هحط لجنة هيخش فيها ناس من أفراد الشعب واتحادات العمال واتحادات الصناعات إلى آخره، يراجعوا الأسعار كل 3 أشهر، ولو في أسعار اتحركت هحرك لك الدعم النقدي، ولو متحركتش الدعم ماشي".

وأضاف: "معروف إن الدعم النقدي أكفأ كثيرًا من الدعم السلعي المباشر".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لما عملتوش كده لما كنت وزير مالية؟"، قال: "حاولنا نقلب لدعم نقدي، ووقتها فكرنا فيها، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف اتكلم عنه، وأنا اتكلمت عنه أكثر من مرة، لكن كان في عنصر من عدم الثقة بين الجمهور والحكومة".

وتابع: "قال لك: إنتوا هتقلبوها نقدي، الأسعار هتزيد، مش هتحركوا الفلوس، راحت السلعة.. أنا كيلو الرز لما بمسكه في إيدي اسمه كيلو رز، العشرة جنيه بتوعك النهاردة بيجيبوا كيلو رز، بكرة هيجيبوه ولا لأ؟ ولو مجابهوش هتعمل إيه؟ هتديني فلوس أكتر؟ مكنش في الثقة دي، وكان لازم نشتغل على عنصر الثقة".