التموين: الاعلان مستقبلا عن مؤتمر صحفي موسع لتوضيح تفاصيل برنامج الدعم النقدي

قال أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين شرح منظومة الدعم النقدي في جلسات مجلس النواب، وسيتم الاعلان مستقبلا عن مؤتمر صحفي موسع للاعلان عن تفاصيل برنامج الدعم النقدي.

وتابع أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، ان ايقاف البطاقات التموين لعدد 800 الف.. ويستفيد 62 مليون مواطن من التموين.. 175 مليار جنيه تم اعتمادها لموازنة التموين".

وأكملمتحدث التموين عبر قناة صدى البلد، أن تم دفع المستحقات للمزارعين باعلى سعر تعقدي وتم حصد 5 مليون طن قمح وهذا الهدف الذي كنا نعمل عليه.