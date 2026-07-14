إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب تريلا واشتعالها بغرب الإسكندرية

شهد طريق مرغم الصحراوي غرب الإسكندرية، مساء اليوم، حادثًا مروعًا بعدما انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا" بالقرب من شركة بتروجيت، قبل أن تشتعل بها النيران، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وسط استنفار للأجهزة التنفيذية والأمنية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل واندلاع حريق بها على طريق مرغم الصحراوي، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية، ترافقها سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وباشرت قوات الإطفاء أعمالها، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما عملت الأجهزة المختصة على تأمين محيط الحادث ورفع آثار التريلا من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وأدى الحادث إلى إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث نُقل 6 منهم إلى مستشفى العامرية العام، بينما استقبل المستشفى الميري الجامعي 4 مصابين آخرين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة إجراء المعاينة الفنية ورفع آثار الحادث، إلى جانب التحقيق في أسبابه وملابساته، فيما عادت حركة السير إلى طبيعتها بشكل تدريجي عقب انتهاء أعمال التأمين.