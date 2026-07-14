أحمد موسى: رئيس الوزراء وجه بإعداد برنامج وطني لاستقرار أسعار السلع لتخفيف الأعباء

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بإعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع، في إطار جهود الدولة لخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن البرنامج الوطني المرتقب يركز على ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع، إلى جانب الحد من التقلبات السعرية، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية ودعم استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.