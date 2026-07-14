السعودية تحذر إيران: استمرار التصعيد يحمّلها مسؤولية تهديد أمن المنطقة

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مواقع ومنشآت في عدد من دول المنطقة، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بالسلوك الإيراني المزعزع لأمن واستقرار الدول الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر الثلاثاء، إن المملكة تستنكر الاعتداءات التي طالت مراكز حدودية كويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، إضافة إلى استهداف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، والهجوم على ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.

كما أعربت الرياض عن إدانتها لاستمرار ما وصفته بتهديد إيران لأمن المنطقة من خلال استهداف المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وحملت المملكة إيران مسؤولية تبعات استمرار هذه "الاعتداءات الغاشمة"، مطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وجددت السعودية تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها في مواجهة أي تهديدات.