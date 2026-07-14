أمير قطر يتلقى التعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم / الثلاثاء /، التعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم تلقى، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما تلقى الشيخ تميم اتصالين من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، قدما خلالهما التعازي والمواساة في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في قصر لوسيل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للتعزية في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة