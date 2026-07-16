بدء اختبارات المتقدمين على فرص في مهنة عامل منشار حجر بالخارج

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الخميس، بدء إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على فرص العمل التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة للعمل بإحدى الدول العربية في مهنة عامل منشار حجر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية، وتعزيز فرص التشغيل اللائق للشباب.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية للدولة، بما يضمن حماية حقوقهم وصون كرامتهم، ويعزز من حضور العمالة المصرية المدربة والمؤهلة في مختلف أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية والشركاء في الخارج لتنظيم عمليات تشغيل وسفر العمالة المصرية بصورة قانونية ومنظمة، بما يسهم في مواجهة ظاهرة السماسرة والكيانات الوهمية التي تستغل راغبي العمل بالخارج.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في الإعلان عن فرص العمل الخارجية عبر منصاتها الرسمية، وإجراء الاختبارات والمقابلات وفق معايير واضحة وشفافة لاختيار أفضل العناصر، بما يعكس الكفاءة التي تتمتع بها العمالة المصرية ويعزز من سمعتها في الأسواق الخارجية.

وجددت وزارة العمل دعوتها للشباب إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، والتقدم للفرص المعلنة من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدة أن جميع خدمات التشغيل التي تقدمها الوزارة مجانية بالكامل، ودون أي رسوم أو وسطاء.